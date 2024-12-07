Fenerbahçeli Taraftarlar Derbi İçin Tüpraş Stadı'na Akın Etti

Fenerbahçeli Taraftarlar Derbi için Tüpraş Stadı'na Geldi

Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçı için Tüpraş Stadı'na doğru yola çıktı. Ülker Stadı'nın önünde toplanan taraftarlar, stada ulaşmak için hareket etti.

Yoğun Katılım ve Güvenli Geçiş

Yaklaşık 2000 sarı-lacivertli taraftar, toplam 26 otobüsle saat 15.30'da Kadıköy'den yola çıktı. Yaklaşık bir saat içinde Tüpraş Stadı'na ulaşan taraftarlar, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra stada sorunsuz bir şekilde giriş yaptı.

Bu akşamki derbi maçı, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş taraftarları için büyük bir heyecan yaratmış durumda.