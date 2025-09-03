Ferhat Akbaş ile Japonya, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Yarı Finalde

Çeyrek finalde Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Japonya, 15 yıl sonra ilk 4'e kaldı

MUHAMMED BOZTEPE - Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran Türk başantrenör Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselmenin gururunu yaşıyor.

Tayland'ta düzenlenen organizasyonda başarılı bir performans sergileyen Japonya, başkent Bangkok'ta oynanan çeyrek final maçında güçlü takımlardan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Japonya organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken, Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olma başarısı gösterdi.

Japonya, 6 Eylül Cumartesi günü Türkiye-ABD maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Ferhat Akbaş:

"Japonya 15 sene sonra ilk kez ilk 4'e kaldı. Bunun baskısını hissettik. Başlangıçta tutuk başladık. Hollanda'da çok tehlikeli bir takım. Çok iyi voleybol oynadı. Maç onlara doğru da gitti. Çok önemli taktiksel değişiklikler yaptık, tutmayabilirdi. Biraz risk aldık. Oyuncuların hem pozisyonunu hem rotasyonları değiştirdik. Sonunda galip gelen taraf olduk. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum."

AA muhabirine konuşan Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olduğunun anımsatılması üzerine, "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Burada bu şekilde mücadele etmek gerçekten gurur verici. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Buralarda olmak oldukça zor. Tüm ülkeler burada şampiyon olmak, madalya kazanmak istiyor." diye konuştu.

Akbaş, yarı finalde Türkiye-ABD maçının kazananıyla karşılaşacaklarının belirtilmesi üzerine, "Türkiye çok güçlü bir takım. Umarım beraber yarı finalde oynarız. Tüm dileğim ve isteğim bir Türk olarak bu olur. Umarım orada da iyi oynayan kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Hollanda'yı yendi. Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olma başarısı gösteren Ferhat Akbaş, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.