Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'na Başantrenör Olarak Atandı

Ferhat Akbaş Japonya Kadın Milli Takımı'nda

Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirildi. Genç antrenör, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni bir maceraya başlayacağım için heyecanlıyım. Bu sorumluluğu almak ve Japon voleybolunun bir parçası olmak çok büyük bir onur. Milli takımın ilk yabancı başantrenörü olmak da bu durumu daha özel yapıyor," dedi.

Hedef: Olimpiyat Madalyası

Akbaş, açıklamasında ayrıca, "Önümüzde zorlu ama heyecan verici bir yol var. Oyuncularıma, teknik ekibe ve federasyona güvenim tam. Birlikte Los Angeles'taki olimpiyatlarda madalya kazanmak için sıkı çalışacağız. Bunu birlikte başaracağız," ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Önemli Basamaklar

2004 yılında voleybol istatistik antrenörü olarak kariyerine başlayan Ferhat Akbaş, Galatasaray ve Türk Telekom Ankara gibi önemli kulüplerde görev yaptı. 2011 yılında Çin'in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra, VakıfBank, CSM Bükreş ve Chemik Police takımlarında da görev aldı.

Son olarak 2021-2022 sezonundan beri Eczacıbaşı Dynavit başantrenörü olarak faaliyet gösteriyordu. Akbaş, 2015-2016 sezonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında yer almasının yanı sıra, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.