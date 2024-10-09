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Fethi Apaydın Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Oldu

Fethi Apaydın, Türkiye Satranç Federasyonu'nun yeni başkanı olarak seçildi. Gülkız Tulay onursal başkan oldu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:28
Fethi Apaydın Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Oldu

Fethi Apaydın, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) başkanlığına Fethi Apaydın seçildi. Federasyonun 6. olağan genel kurulu The Green Park Hotel'de gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak katılan Apaydın, kullanılan 149 oydan 135'ini alarak TSF'nin yeni başkanı oldu. Bu süreçte 14 oy geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Apaydın'ın başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda şunlar yer aldı: Ömer Asım Ötegen, Turgay Seçkin Serpil, Alper Efe Ataman, Berk İpek, Kadir Açıkbaşlar, Ferat Bilgin, Mehmet Faruk Bülbül, İnanç Dinçsoy, Bülent Mert Dikeç ve Cesur Küçük. Genel kurulda divan başkanlığını Mithat Ertaş üstlendi ve faaliyet ile denetim raporları onaylandı.

Apaydın'ın Açıklamaları

Seçim sonrası konuşan Fethi Apaydın, almış oldukları büyük destek için teşekkür ederek, "Sorumluluk duygusuyla motive olmaya hazırız. 12 yıl boyunca camiamıza hizmet eden Gülkız Tulay ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. Ayrıca, uluslararası arenada güçlü bir profil oluşturacaklarını vurgulayarak, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği için emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim Merkezleri ve Engelli Sporcular

Apaydın, eğitim merkezlerinin önemine değinerek, A milli takımlarımızın başarılı sporcularının eğitim aldığını belirtti. "Kadın milli takımımıza yönelik kısa ve uzun vadeli programlar hazırladık. Altyapı destek programlarımız milli takımı besleyecektir. Engelli sporcularımıza da destek vermeye söz veriyoruz" diye ekledi.

Gülkız Tulay Onursal Başkan Oldu

2012 yılından bu yana TSF başkanlığını üstlenen Gülkız Tulay, yeni dönemde aday olmadı. Delegelerin oylarıyla ona, TSF Onursal Başkanı unvanı verildi. Tulay, satranç yolculuğunun 27 yıl sürdüğünü ve Türk satrancını daha iyi yerlere taşımak için çalıştıklarını belirtti: "Türk satrancı gelecekte dünyayı domine edecek. Ustalarımız dünya sahnesinde önemli başarılara imza atıyor. Her 10 sporcudan biri satranççı ve bu bizim için büyük bir onur."

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