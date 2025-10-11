Fethiye'de Bedensel Engelliler Plaj Voleybolu Turnuvası — 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali

Fethiye'de bedensel engelliler plaj voleybolu turnuvası düzenlendi

6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında bedensel engelliler plaj voleybolu turnuvası yapıldı.

Organizasyon ve katılım

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda organize edilen turnuvaya 20 sporcu katıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Amacımız engelli sporcularımızın, bireylerimizin evde oturmak yerine topluma karışması. Turnuva için gelenlerin arasında ilk defa deniz gören çocuklarımız var. Onları sevinçli görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor."

Ödül töreni

Turnuvada dereceye giren takımlar, yarın törenle ödüllerini alacak.

