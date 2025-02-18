Feyenoord, Milan'ı Eleyerek Son 16 Tura Yükseldi

Feyenoord, Milan'ı Eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlerledi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord, İtalyan rakibi Milan karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti. İlk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden Feyenoord, rövanşta 1-1 berabere kalarak son 16 turuna adını yazdırdı.
Maçın Öne Çıkan Anları
Rövanş karşılaşması, Feyenoord'un kış transfer döneminde Milan'a transfer olan forveti Santiago Gimenez'in, maçın 1. dakikasında eski takımına attığı golle başladı. Bu golle İtalyan temsilcisi, anında 1-0 öne geçti.
Milan, 51. dakikada Theo Hernandez’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu durum karşısında Feyenoord, 73. dakikada Julian Carranza’nın golüyle eşitliği sağlamayı başardı. Karşılaşma sonunda 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord, son 16 turuna kalırken, Milan turnuvaya veda etti.