Feyenoord, Milan'ı Eleyerek Son 16 Tura Yükseldi

Feyenoord, Milan'ı eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi. Maç 1-1 sona erdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 23:03
Feyenoord, Milan'ı Eleyerek Son 16 Tura Yükseldi

Feyenoord, Milan'ı Eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlerledi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord, İtalyan rakibi Milan karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti. İlk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden Feyenoord, rövanşta 1-1 berabere kalarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Rövanş karşılaşması, Feyenoord'un kış transfer döneminde Milan'a transfer olan forveti Santiago Gimenez'in, maçın 1. dakikasında eski takımına attığı golle başladı. Bu golle İtalyan temsilcisi, anında 1-0 öne geçti.

Milan, 51. dakikada Theo Hernandez’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu durum karşısında Feyenoord, 73. dakikada Julian Carranza’nın golüyle eşitliği sağlamayı başardı. Karşılaşma sonunda 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, son 16 turuna kalırken, Milan turnuvaya veda etti.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süper Lig'de 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi: Emre Belözoğlu ve Arda Turan Disiplinde
2
Iğdır FK, Erzurumspor Maçına Hazırlıklara Başladı
3
Devrim Erbil&Fenerbahçe Koleksiyonu Tanıtıldı
4
Arkas Spor, AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Finale Yükseldi
5
Sakaryaspor, Bulgar Futbolcu Atanas Kabov ile Anlaştı
6
Bursaspor Yörsan'ı Zorla Geçen Fenerbahçe Beko: 98-97
7
Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 Mağlup Etti

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek