FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Litvanya Şampiyon (77-60)

Litvanya, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Bulgaristan'ı 77-60 yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 23:16
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Litvanya Şampiyon (77-60)

Litvanya, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Şampiyon

Maç Özeti

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Litvanya, Bulgaristan77-60 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Maça hızlı başlayan Litvanya, ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçti. Bulgaristan, Stanislavova'nın devreye girmesiyle farkın daha da açılmasına izin vermedi ve ilk çeyrek 16-14 Litvanya üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe Kotseva'nın üç sayılık basketiyle başlayan Bulgaristan, skoru 17-16 lehine çevirdi. Ancak Litvanya'nın 11-0'lık serisi kontrolü ele geçirmesini sağladı. Buna rağmen Bulgaristan, hücum temposunu artırarak 8-0 ve 6-0'lık geri dönüşlerle skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 32-31 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe yine Kotseva'nın üç sayılık basketiyle başlayan Bulgaristan, farkı 5 sayıya kadar çıkardı (36-41). Litvanya, hücumda doğru tercihlerle dönüş yaptı ve 8. dakikada skoru eşitledi (46-46). Üst üste bulduğu sayılarla öne geçen Litvanya, final periyoduna 56-49 üstün girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Litvanya, mücadeleyi 77-60 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Sonuçlar ve Ödüller

Karşılaşmanın ardından şampiyon Litvanya ile birlikte Bulgaristan ve Türkiye, kupa ve madalyalarını aldı.

Şampiyonada Türkiye üçüncü oldu.

