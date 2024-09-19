DOLAR
33,98 0,21%
EURO
38,02 -0,21%
ALTIN
2.827,13 -0,91%
BITCOIN
2.153.893,25 -5,15%

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Çağdaş Bodrumspor Galibiyeti

Çağdaş Bodrumspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda GiroLive Panthers'i 78-36 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 21:48
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Çağdaş Bodrumspor Galibiyeti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Ön Eleme Turu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turunda heyecan verici bir mücadele yaşandı. Çağdaş Bodrumspor, Almanya temsilcisi GiroLive Panthers ile karşı karşıya geldi ve zorlu deplasmanda 78-36'lık skorla galip geldi.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Osnabrück şehrindeki Artland Arena'da gerçekleşti. İlk çeyrekte etkili bir performans sergileyen Çağdaş Bodrumspor, ilk 10 dakikayı 21-8 önde kapattı. İkinci çeyrekte de kontrolü elinde tutarak soyunma odasına 43-14'lük skorla girdi.

Üçüncü Çeyrek ve Maç Sonucu

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Çağdaş Bodrumspor, bu periyodu 58-31 önde tamamladı. İlk dakikadan itibaren rakibi üzerinde etkisini sürdüren Çağdaş Bodrumspor, mücadeleyi 78-36 gibi farklı bir skorla kazandı.

Rövanş Maçı

Bu heyecan dolu karşılaşmanın rövanşı ise 25 Eylül Çarşamba günü Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak. Takım, evinde daha büyük bir galibiyetle sahadan ayrılmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT 1 Canlı Maç İzle: Monaco - Barcelona Şampiyonlar Ligi Maçını Kesintisiz ve Donmadan İzle
2
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Takımı, Slavia Prag ile 2-2 Berabere Kaldı
3
Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı
4
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor 2-2 Berabere Kaldı
5
Fenerbahçe Beko'nun 2024-2025 Sezonu Hazırlık Programı Açıklandı
6
24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası: Mersin ve TOFAŞ Finale Yükseldi
7
Kocaeli'de Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Heyecanı

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları