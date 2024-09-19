FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Çağdaş Bodrumspor Galibiyeti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Ön Eleme Turu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turunda heyecan verici bir mücadele yaşandı. Çağdaş Bodrumspor, Almanya temsilcisi GiroLive Panthers ile karşı karşıya geldi ve zorlu deplasmanda 78-36'lık skorla galip geldi.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Osnabrück şehrindeki Artland Arena'da gerçekleşti. İlk çeyrekte etkili bir performans sergileyen Çağdaş Bodrumspor, ilk 10 dakikayı 21-8 önde kapattı. İkinci çeyrekte de kontrolü elinde tutarak soyunma odasına 43-14'lük skorla girdi.

Üçüncü Çeyrek ve Maç Sonucu

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Çağdaş Bodrumspor, bu periyodu 58-31 önde tamamladı. İlk dakikadan itibaren rakibi üzerinde etkisini sürdüren Çağdaş Bodrumspor, mücadeleyi 78-36 gibi farklı bir skorla kazandı.

Rövanş Maçı

Bu heyecan dolu karşılaşmanın rövanşı ise 25 Eylül Çarşamba günü Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak. Takım, evinde daha büyük bir galibiyetle sahadan ayrılmayı hedefliyor.