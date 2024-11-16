FIFA, 12.318 Sosyal Medya Hesabını Koruma Altına Aldı

FIFA'dan Sosyal Medya Güvencesi

FIFA, ayrımcı, taciz veya tehdit edici içeriklere karşı Sosyal Medya Koruma Servisi (SMPS) aracılığıyla şimdiye kadar 12.318 sosyal medya hesabının korunduğunu duyurdu.

Hoşgörü Günü'nde Önemli Açıklama

16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü'nde yapılan açıklamada, Sosyal Medya Koruma Servisi'nin oyuncuları, antrenörleri, yetkilileri ve takımları nasıl koruduğu ile ilgili veriler paylaşıldı. Servis, tanıtımından bu yana 18 küresel ve kıtasal turnuvada yer alan 387 takımdan 6.367 bireysel oyuncu, antrenör ve yetkiliyi kapsayacak şekilde 12.318 hesabı koruma altına aldı.

Bu süre zarfında 31,2 milyon gönderi taranırken, 6,4 milyon gönderi gizlendi. Açıklamada, "Bu seviyedeki oyuncu kapsamı, izleme, raporlama ve genel koruma, küresel sporda benzeri görülmemiş bir düzeydedir" ifadeleri kullanıldı.

FIFA Başkanı'ndan Kararlılık Mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA her türlü ayrımcılığı ele almaya kararlıdır ve birden fazla platformda mümkün olan en geniş kapsama ulaşmak için Sosyal Medya Koruma Servisi'ne yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi. Bu açıklama, FIFA'nın sosyal medya üzerindeki tehditlere karşı duruşunu bir kez daha vurgulamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.