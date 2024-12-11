FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın Ev Sahiplerini Açıkladı

FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahiplerini belirledi. Gianni Infantino, FIFA'nın çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede önemli bilgileri paylaştı.

2030 Dünya Kupası'nın Ev Sahipleri

2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ev sahipliği yapacak. Bu turnuva ayrıca Dünya Kupası'nın 100. yılı dolayısıyla özel bir öneme sahip olacak.

2034 Dünya Kupası

2034 Dünya Kupası'nın ev sahibi ise Suudi Arabistan olarak belirlendi. Bu karar, futbolseverler için heyecan verici bir gelişme.

Özel Maçlar Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da

FIFA'nın açıklamasında ayrıca, 2030 Dünya Kupası kapsamında 3 maçın Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da oynanacağı belirtildi. Bu durum, turnuvanın tarihi önemini bir kat daha artırıyor.