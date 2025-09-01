FIFA’dan Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor’a Puan Tenzili Cezası

FIFA’dan Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor’a puan tenzili

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile Nesine 2. Lig kulübü Yeni Malatyaspor hakkında puan silme kararı aldı.

TFF’den yapılan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor'a 1 dosyadan 6, Yeni Malatyaspor'a ise 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası verildi.

Kurum açıklamasında, FIFA Disiplin Komitesi tarafından alınan söz konusu kararların kulüplere tebliğ edildiği ve yaptırımların ilgili dosyalar çerçevesinde uygulandığı belirtildi.

Öte yandan, FIFA daha önce de Adana Demirspor'a 6, Yeni Malatyaspor'a ise 12 puan silme cezası verdiği bilgisi paylaşıldı.