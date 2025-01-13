FIFA'dan Atakaş Hatayspor'a 2 Dönem Transfer Yasağı

FIFA, Türkiye'nin Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hatayspor'a borçları nedeniyle 2 dönem transfer yasağı uygulanacağı bildirildi.

Hatayspor, borçların ödenmemesi durumunda 2026 kış transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapma şansı bulamayacak. Bu durum, kulüp için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve taraftarlar arasında endişelere yol açıyor.

Bu gelişmeler, Hatayspor'un geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. Yönetim, yaşanan bu durumu çözmek için acil önlemler almalı.