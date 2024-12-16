DOLAR
34,96 0,02%
EURO
36,72 0,02%
ALTIN
2.991,75 -0,51%
BITCOIN
3.635.801,37 -0,85%

FIFA Disiplin Komitesi Denizlispor'a Puan Silme Cezası Verdi

FIFA, Denizlispor'a 6 puan silme cezası vererek takımı son sıraya düşürdü.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:01
FIFA Disiplin Komitesi Denizlispor'a Puan Silme Cezası Verdi

FIFA Disiplin Komitesinden Denizlispor'a Şok Ceza

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 3. Lig 4. Grup temsilcisi Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

Denizlispor'un Puan Durumu

Bu cezanın ardından 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor'un puanı 4'e düşerek son basamağa geriledi. Ceza, takımın gelecekteki performansını ciddi şekilde etkileme potansiyeline sahip.

Geçmiş Ceza Örnekleri

FIFA'nın uyguladığı benzer cezalar arasında, Yeni Malatyaspor'a 18 puan, Giresunspor’a ise 6 puan silme cezası verilmesi dikkat çekiyor. Bu tür cezalar, kulüplerin mali durumu ve ligdeki rekabet ortamı üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FIFA Disiplin Komitesi Denizlispor'a Puan Silme Cezası Verdi
2
Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı: Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor
3
34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da Gerçekleşti
4
Türk Takımları Avrupa Kupalarında Sahne Alıyor
5
Sakaryaspor, 10 Haftadır Düşme Hattında Çırpınıyor!
6
Çorum FK'dan Çocuklara Özel Loca Duyurusu
7
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığına Emre Şahin Seçildi

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!