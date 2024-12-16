FIFA Disiplin Komitesi Denizlispor'a Puan Silme Cezası Verdi

FIFA Disiplin Komitesinden Denizlispor'a Şok Ceza

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 3. Lig 4. Grup temsilcisi Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

Denizlispor'un Puan Durumu

Bu cezanın ardından 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor'un puanı 4'e düşerek son basamağa geriledi. Ceza, takımın gelecekteki performansını ciddi şekilde etkileme potansiyeline sahip.

Geçmiş Ceza Örnekleri

FIFA'nın uyguladığı benzer cezalar arasında, Yeni Malatyaspor'a 18 puan, Giresunspor’a ise 6 puan silme cezası verilmesi dikkat çekiyor. Bu tür cezalar, kulüplerin mali durumu ve ligdeki rekabet ortamı üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır.