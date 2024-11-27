Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası Maç Programı Belli Oldu

Filenin Efeleri'nin 2025 Dünya Şampiyonası Maç Takvimi Açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası maç programı netleşti. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımımız Filipinler’de 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile zorlu karşılaşmalara çıkacak.

Maç Programı

Organizasyonun formatına göre gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, son 16 turuna katılma hakkı elde edecek. İşte A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç takvimi:

13 Eylül: 09.00 Türkiye - Japonya

09.00 Türkiye - Japonya 15 Eylül: 05.30 Türkiye - Libya

05.30 Türkiye - Libya 17 Eylül: 09.00 Türkiye - Kanada

Filenin Efeleri, tüm voleybolseverlerin desteğiyle bu önemli şampiyonada başarılı olmak için sahada mücadele edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.