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Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası Maç Programı Belli Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:47
Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası Maç Programı Belli Oldu

Filenin Efeleri'nin 2025 Dünya Şampiyonası Maç Takvimi Açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası maç programı netleşti. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımımız Filipinler’de 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile zorlu karşılaşmalara çıkacak.

Maç Programı

Organizasyonun formatına göre gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, son 16 turuna katılma hakkı elde edecek. İşte A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç takvimi:

  • 13 Eylül: 09.00 Türkiye - Japonya
  • 15 Eylül: 05.30 Türkiye - Libya
  • 17 Eylül: 09.00 Türkiye - Kanada

Filenin Efeleri, tüm voleybolseverlerin desteğiyle bu önemli şampiyonada başarılı olmak için sahada mücadele edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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