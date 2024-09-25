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Filistin, İsrail'in Uluslararası Futboldan Menini Bekliyor

Filistin Futbol Federasyonu, FIFA'dan İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için bekledikleri kararı duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:04
Filistin, İsrail'in Uluslararası Futboldan Menini Bekliyor

Filistin, FIFA'dan Beklenen Kararı Müjdeledi

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), 3 Ekim'de gerçekleşecek olan FIFA toplantısında İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için verdikleri başvuru hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bağımsız Hukuki Değerlendirme

PFA, FIFA'dan aldıkları bağımsız hukuki değerlendirmeyi takdir ettiklerini belirterek, sürecin adil sonuçlanacağına olan inançlarını vurguladı.

3 Ekim için Beklentiler

Federasyon, FIFA'nın 3 Ekim'deki nihai kararını sabırsızlıkla beklediklerini ve bu tarihte İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini umduklarını ifade etti.

Filistin'deki Futbol Gelişimi

Açıklamada ayrıca, Filistin'de futbolun gelişmesini teşvik etmek için FIFA'nın tüzük ve yasalarının savunulmaya devam edileceği belirtildi. PFA, alınacak kararın Filistin futbolu ve sporcuları için adalet ve eşitlik getireceğine inandıklarını ifade etti.

Geçmişteki Başvurular ve İhlaller

PFA, geçtiğimiz nisan ayında FIFA'ya yazılı başvuruda bulunarak, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların insan hakları ihlalleri yarattığını ve İsrail liginde yaşanan ayrımcılığa karşı önlem alınmadığını dile getirmişti.

Tehditler ve Gelişmeler

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, mayıs ayında yaptığı açıklamada, PFA'nın FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini aktarmıştı.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41,495'e, yaralıların ise 96,006'ya yükseldiği bildirilmiştir.

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