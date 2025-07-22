FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı

FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri Masa Başı

2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final öncesi basın toplantısı, Polonya'nın Lodz şehrindeki Double Tree by Hilton'da düzenlendi. Toplantıya, Türkiye'den A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, Japonya'dan Megumi Fukazawa, Almanya'dan Camilla Weitzel, Brezilya'dan Gabi, Çin'den Gong Xiangyu, İtalya'dan Ekaterina Antropova, ABD'den Avery Skinner ve Polonya'dan Stefano Lavarini ile Magdalena Stysiak katıldı.

Simge Aköz: "Sahada Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız"

Toplantıda konuşan Simge Aköz, "Finallerde yer almak bizi çok mutlu ediyor. Son üç haftada farklı dizilimlerle sahaya çıktık. Takım enerjimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Güzel işler yapacak güce sahibiz. Öncelikli hedefimiz çeyrek finalde Japonya'yı geçmek. Taraftarlarımızın desteğiyle sahada daha iyi olacağız," dedi.

Stefano Lavarini: "Yeni Bir Başarı İçin Buradayız"

Polonya başantrenörü Stefano Lavarini, takımda yetenekli oyuncular bulunduğuna vurgu yaparak, "Yeni bir başarıya ulaşmak için buradayız. Herkese elinden gelenin en iyisini yapması için kesinlikle motive olacağız. Öncelikle önümüzdeki Çin maçına odaklandık," şeklinde konuştu.

Diğer Oyuncuların Yorumları

Magdalena Stysiak, ev sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti; Gabi ise VNL'de yaşadıkları heyecandan söz etti. Gong Xiangyu, Polonya ile dostluk maçının önemli bir deneyim olduğunu ifade ederken; Camilla Weitzel, finallere ulaşmanın hedefleri olduğunu dile getirdi.

İtalya'dan Ekaterina Antropova, "Sonuç olarak iyi voleybol oynamaya odaklanıyoruz. Hiçbir zaman kaybetmeyi düşünmüyoruz. Herkesten iyi performans bekliyoruz," derken, Megumi Fukazawa, Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu vurguladı.

Toplantı, oyuncuların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) final etabı öncesi basın toplantısı Polonya'nın Lodz şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'den Simge Aköz (sağ 2), Japonya'dan Megumi Fukazawa (sağ 3), Almanya'dan Camilla Weitzel (sağ 4), Brezilya'dan Gabi (sağ 5), Çin'den Gong Xiangyu (sol 3), İtalya'dan Ekaterina Antropova (sol 2), ABD'den Avery Skinner (solda) ve Polonya'dan Stefano Lavarini (sol 5) ile Magdalena Stysiak (sol 4) katıldı.

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) final etabı öncesi basın toplantısı Polonya'nın Lodz şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'den Simge Aköz (sağ 2), Japonya'dan Megumi Fukazawa (sağ 3), Almanya'dan Camilla Weitzel (sağ 4), Brezilya'dan Gabi (sağ 5), Çin'den Gong Xiangyu (sol 3), İtalya'dan Ekaterina Antropova (sol 2), ABD'den Avery Skinner (solda) ve Polonya'dan Stefano Lavarini (sol 5) ile Magdalena Stysiak (sol 4) katıldı.