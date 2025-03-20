Fransa'nın Golcüleri Rakiplerin Kâbusu Oluyor

Fransa'nın Yeni Golcü Jenerasyonu Sahne Alıyor

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde yoluna devam etmek için hazırlanan Fransa Milli Takımı, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Randal Kolo Muani, Michael Olise ve Marcus Thuram gibi yetenekli hücum oyuncularıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda elde ettiği başarılarla uluslararası arenada kendine sağlam bir yer edinen Fransa, mevcut kadrosuyla rakiplerine gözdağı veriyor.

Fransız Golcülerden Etkileyici İstatistikler

Bu sezon kulüplerinde toplamda 121 gol atıp 51 asist yapan Fransız unutulmaz futbolcular, başarılara bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Mbappe ve Dembele, her biri 30 golle takımları adına en skorer isimler oldu. Bununla beraber, Barcola 18, Olise 13, Doue ve Kolo Muani ise 7'şer gol ile bu listeye katkı sağladı.

Mbappe: Real Madrid'in Yıldızı

Kylian Mbappe, Real Madrid ile geçirdiği ilk sezonunda eleştirilerin hedefi olsa da, takımına büyük katkılar sağladı. Bu sezon 43 maçta görev alan Mbappe, 30 gol ve 4 asist ile parmak ısırtan bir performans sergiledi. Milli takım tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu olan Mbappe, Fransa formasıyla 86 karşılaşmada 48 gol atmıştır.

Dembele'nin Kariyer Sezonu

Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain formasıyla en iyi sezonunu yaşayarak dikkatleri üzerine topluyor. 37 maçta 30 gol ve 6 asistlik performansı ile takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve Ligue 1'de namağlup yoluna katkı sağladı. Milli takımda şimdiye kadar 53 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı.

PSG'den Parlayan Yıldızlar: Barcola ve Doue

PSG’de Bradley Barcola ve Desire Doue, Luis Enrique yönetiminde parlayan diğer yetenekler olarak öne çıkıyor. Barcola, 43 maçta 18 gol ve 12 asist, Doue ise 39 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Barcola, milli takımda 11 karşılaşmada 2 golle katkı sağlarken, Doue ilk kez A takımda yer aldı.

Kolo Muani ve Olise'nin Yükselişi

Randal Kolo Muani, Juventus’ta kiralık olarak forma giyiyor ve burada 25 maçta 7 gol ve 3 asistle dikkatleri çekiyor. Michael Olise, Bayern Münih’teki başarılı performansıyla da ön plana çıkıyor. 40 maçta 13 gol ve 11 asist üreterek iki istatistikte de çift hanelere ulaşan Olise, şimdiye kadar Fransa Milli Takımı’nda 4 kez forma giydi.

Fransa’nın yıldızları, Hırvatistan ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalleri öncesinde büyük bir başarı gösterme hedefiyle sahaya çıkacaklar. Bu kadro, hiç kuşkusuz, rakiplerine gözdağı vermeye devam edecek.