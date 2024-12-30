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Furkan Korkmaz, Bahçeşehir Koleji İle Anlaştı

Furkan Korkmaz, Bahçeşehir Koleji ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 19:27
Furkan Korkmaz, Bahçeşehir Koleji İle Anlaştı

Furkan Korkmaz, Bahçeşehir Koleji'nde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Fransa ekibi Monaco ile yollarını ayıran milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA’de gururla izlediğimiz milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık" denildi.

Monaco, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini belirtmişti. Fransa ekibi, Furkan Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığını kaydetmişti.

Milli basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde sadece 3 maçta forma giyebildi. Furkan, 7 yıllık NBA serüveninin ardından sezon başında Avrupa'ya dönmüştü.

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