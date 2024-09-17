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Furkan Soyalp: Galatasaray Maçındaki Golüm Kariyerime Cesaret Katacak

Gaziantep FK'lı Furkan Soyalp, Galatasaray maçında attığı golü değerlendirdi, zorlu mücadeleyi ve yorgunluğun etkisini anlattı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:55
Furkan Soyalp: Galatasaray Maçındaki Golüm Kariyerime Cesaret Katacak

Furkan Soyalp: Galatasaray Maçının Ardından Düşüncelerini Paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nın futbolcusu Furkan Soyalp, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Zorlu Bir Mücadeleydi

Furkan Soyalp, maçın zor geçtiğini belirtti. "Muslera'ya gol atmayı planladım. Arkadaşlarımla önceden konuşmuştum. Daha önceki karşılaşmalarda onun öne çıktığını görmüştüm. Umarım bu gol, kariyerimde daha cesur olmamı sağlar. Ancak bu gol artık geçmişte kaldı" diye ifade etti.

Yorgunluk Etkisi

Maç öncesi Sivas’tan gelme ve orada kalmanın kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Soyalp, "Galatasaray deplasmanında oynamak her zaman zordur. İki gün boyunca burada kalmamız ve maça yorgun çıkmamız bizi biraz kötü etkiledi" dedi.

Hakem ve Barış Alper Yılmaz Pozisyonu

Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle ilgili de konuşan Furkan, "Tüm hakemler benim arkadaşım. Cihan Aydın da öyle. Ancak bizim pozisyonumuz çok hızlı geçti. Top, Barış Alper’in eline çarptı gibi göründü. Bunun haricinde Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camialarından biri. Onlara karşı oynamak hep zor oluyor" şeklinde görüş bildirdi.

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