Futbol: Haftanın Programı | Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve Nesine 2. Lig

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 4. hafta, Nesine 2. Lig'de 2. hafta maçlarının gün ve saatleri ile stat bilgileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:18
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde bu hafta oynanacak maçların programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

Yarın:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk)

21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

31 Ağustos Pazar:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)

Nesine 2. Lig - Kırmızı Grup

Yarın:

16.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Yeni Malatyaspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

16.00 Mardin 1969 Spor-Ankara Demirspor (Batman)

16.30 68 Aksaray Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Dağılgan)

17.00 Kırklarelispor-Adanaspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Güzide Gebze SK-Aliağa Futbol (Gebze Alaettin Kurt)

19.00 Menemen FK-Arnavutköy Belediyesi Futbol (Menemen İlçe)

19.00 Fethiyespor-Somaspor (Fethiye İlçe)

19.00 Isbaş Isparta 32 SK-Muşspor (Isparta Atatürk)

19.00 Bursaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

Nesine 2. Lig - Beyaz Grup

Yarın:

14.30 Merkür Jet Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Muğlaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.30 İskenderunspor-Altınordu (Kırıkhan İlçe)

16.30 Adana 01 FK-MKE Ankaragücü (Ali Hoşfikirer)

17.00 Kepezspor-Karaman FK (Kepez Hasan Doğan)

17.00 Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor (İnegölİlçe)

19.00 Bucaspor 1928-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Yeni Buca)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Erzincan 13 Şubat Şehir)

31 Ağustos Pazar:

17.00 Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

