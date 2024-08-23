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Futbolda 3. Hafta Müsabakaları Programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları bu hafta oynanıyor. İşte program detayları.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:10
Futbolda 3. Hafta Müsabakaları Programı

Haftanın Futbol Programı

Futbol sahalarında bu hafta heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Trendyol Süper Lig

Açıklama: Türkiye Futbol Federasyonu, iki ligdeki haftanın programını açıkladı. İşte Trendyol Süper Lig'deki müsabakalar:

  • Bugün: 21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe (Alanya Oba)
  • Yarın:
    • 19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
    • 21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum)
  • 25 Ağustos Pazar:
    • 19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
    • 21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
    • 21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Not: Beşiktaş bu hafta BAY geçecek. Ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları nedeniyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmaları bu hafta ertelendi.

Trendyol 1. Lig

Açıklama: İkinci ligdeki karşılaşmalar ise şu şekilde:

  • Bugün: 21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • Yarın:
    • 17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)
    • 19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)
    • 21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)
    • 21.45 Boluspor - Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
  • 25 Ağustos Pazar:
    • 17.00 Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
    • 21.45 Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)
    • 21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
  • 26 Ağustos Pazartesi: 21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 28 Ağustos Çarşamba: 21.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Futbolseverler, bu haftaki karşılaşmaları heyecanla bekliyor!

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