Futbolda 3. Hafta Müsabakaları Programı

Haftanın Futbol Programı
Futbol sahalarında bu hafta heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Trendyol Süper Lig
Açıklama: Türkiye Futbol Federasyonu, iki ligdeki haftanın programını açıkladı. İşte Trendyol Süper Lig'deki müsabakalar:
- Bugün: 21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe (Alanya Oba)
- Yarın:
- 19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
- 21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum)
- 25 Ağustos Pazar:
- 19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)
Not: Beşiktaş bu hafta BAY geçecek. Ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları nedeniyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmaları bu hafta ertelendi.
Trendyol 1. Lig
Açıklama: İkinci ligdeki karşılaşmalar ise şu şekilde:
- Bugün: 21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
- Yarın:
- 17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)
- 19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)
- 21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)
- 21.45 Boluspor - Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
- 25 Ağustos Pazar:
- 17.00 Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
- 21.45 Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)
- 21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
- 26 Ağustos Pazartesi: 21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 28 Ağustos Çarşamba: 21.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Futbolseverler, bu haftaki karşılaşmaları heyecanla bekliyor!