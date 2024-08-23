Futbolda 3. Hafta Müsabakaları Programı

Haftanın Futbol Programı

Futbol sahalarında bu hafta heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Trendyol Süper Lig

Açıklama: Türkiye Futbol Federasyonu, iki ligdeki haftanın programını açıkladı. İşte Trendyol Süper Lig'deki müsabakalar:

Bugün: 21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe (Alanya Oba)

21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe (Alanya Oba) Yarın:

19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)



21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)



21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)



21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Not: Beşiktaş bu hafta BAY geçecek. Ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları nedeniyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor karşılaşmaları bu hafta ertelendi.

Trendyol 1. Lig

Açıklama: İkinci ligdeki karşılaşmalar ise şu şekilde:

Bugün: 21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli) Yarın:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)



19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)



21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)



21.45 Boluspor - Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

25 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)



21.45 Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)



21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

26 Ağustos Pazartesi: 21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 28 Ağustos Çarşamba: 21.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Futbolseverler, bu haftaki karşılaşmaları heyecanla bekliyor!