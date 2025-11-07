Futsal A Milli Takımı'nın Avusturya Maçları Aday Kadrosu Açıklandı

Futsal A Milli Takımı'nın 11-12 Kasım'daki Avusturya özel maçları aday kadrosu açıklandı; oyuncular 7 Kasım'da Kocaeli kampında toplanacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:18
Futsal A Milli Takımı'nın 11-12 Kasım tarihlerinde Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu resmen duyuruldu.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Kasım Cuma günü Kocaeli'de çalışmalarına başlayacak. Milli takım, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'deki kampını tamamladıktan sonra Avusturya'nın Viyana şehrine hareket edecek.

Maç Programı

11 Kasım Salı
19.00   Avusturya - Türkiye

12 Kasım Çarşamba
17.00   Avusturya - Türkiye

Ay-Yıldızlılar, iki özel maçta sahaya çıkarak hazırlıklarını sürdürecek.

