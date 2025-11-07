Futsal A Milli Takımı'nın Avusturya Maçları Aday Kadrosu Açıklandı
Futsal A Milli Takımı'nın 11-12 Kasım tarihlerinde Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu resmen duyuruldu.
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Kasım Cuma günü Kocaeli'de çalışmalarına başlayacak. Milli takım, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'deki kampını tamamladıktan sonra Avusturya'nın Viyana şehrine hareket edecek.
Maç Programı
11 Kasım Salı
19.00 Avusturya - Türkiye
12 Kasım Çarşamba
17.00 Avusturya - Türkiye
Ay-Yıldızlılar, iki özel maçta sahaya çıkarak hazırlıklarını sürdürecek.
