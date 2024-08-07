Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gabrielle Thomas Paris 2024 Olimpiyatlarında Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gabrielle Thomas, kadınlar 200 metrede altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 00:34
Gabrielle Thomas Paris 2024 Olimpiyatlarında Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atletizm Başarıları

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın heyecan dolu anlarından biri daha yaşandı. Atletizm kadınlar 200 metre finalinde, ABD'li sporcu Gabrielle Thomas, muhteşem bir performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.

Finaldeki Dereceler

Stade de France'ta gerçekleştirilen finalde, Gabrielle Thomas 21.83 saniyelik derecesiyle birinci sırayı alarak altın madalyayı kazandı. Saint Lucialı Julien Alfred ise 22.08 saniyelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. ABD'li Brittany Brown da 22.20 saniye ile bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte Gabrielle Thomas, atletizmdeki başarısını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek