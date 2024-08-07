Gabrielle Thomas Paris 2024 Olimpiyatlarında Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atletizm Başarıları

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın heyecan dolu anlarından biri daha yaşandı. Atletizm kadınlar 200 metre finalinde, ABD'li sporcu Gabrielle Thomas, muhteşem bir performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.

Finaldeki Dereceler

Stade de France'ta gerçekleştirilen finalde, Gabrielle Thomas 21.83 saniyelik derecesiyle birinci sırayı alarak altın madalyayı kazandı. Saint Lucialı Julien Alfred ise 22.08 saniyelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. ABD'li Brittany Brown da 22.20 saniye ile bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte Gabrielle Thomas, atletizmdeki başarısını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.