Galatasaray 1-1 Atletico Madrid — Şampiyonlar Ligi (İlk Yarı)

Galatasaray 1-1 Atletico Madrid — İlk Yarı
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, İspanyol ekibi Atletico Madrid’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakika: Alvarez’in pasında topla buluşan Ruggeri’nin sol taraftan yaptığı ortada arka direkte Giuliano Simeone, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
20. dakika: Sane’nin savunmanın arasından attığı pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Roland Sallai’nin içeri çevirdiği topu kale önünde Marcos Llorente kendi kalesine gönderdi. 1-1
44. dakika: Savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Alexander Sörloth, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Davinson Sanchez’e de çarpan top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
45. dakika: Sağ taraftan Yunus Akgün’ün yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
Genel Bilgiler
Stat: RAMS
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi
Kadrolar
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak
Teknik Direktör: Okan Buruk
Atletico Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Thiago Almada, Alexander Sörloth, Julian Alvarez
Yedekler: Juan Musso, Salvador Esquivel, Josee Maria Gimenez, Johnny Cardoso, Antoine Griezmann, Alex Baena, Nicolas Gonzalez, Robin Le Normand, Taufyk Zanzi, Julio Diaz, Iker Luque
Teknik Direktör: Diego Simeone
Goller ve Kartlar
Goller: Giuliano Simeone (dk. 4) (Atletico Madrid), Marcos Llorente (dk. 20 k.k.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Victor Osimhen (Galatasaray), Marc Pubill, Thiago Almada (Atletico Madrid)
