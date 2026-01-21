Galatasaray 1-1 Atletico Madrid — Şampiyonlar Ligi (İlk Yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 22:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 22:24
Galatasaray 1-1 Atletico Madrid — Şampiyonlar Ligi (İlk Yarı)

Galatasaray 1-1 Atletico Madrid — İlk Yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, İspanyol ekibi Atletico Madrid’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakika: Alvarez’in pasında topla buluşan Ruggeri’nin sol taraftan yaptığı ortada arka direkte Giuliano Simeone, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

20. dakika: Sane’nin savunmanın arasından attığı pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Roland Sallai’nin içeri çevirdiği topu kale önünde Marcos Llorente kendi kalesine gönderdi. 1-1

44. dakika: Savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Alexander Sörloth, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Davinson Sanchez’e de çarpan top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

45. dakika: Sağ taraftan Yunus Akgün’ün yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

Genel Bilgiler

Stat: RAMS

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi

Kadrolar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atletico Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Thiago Almada, Alexander Sörloth, Julian Alvarez

Yedekler: Juan Musso, Salvador Esquivel, Josee Maria Gimenez, Johnny Cardoso, Antoine Griezmann, Alex Baena, Nicolas Gonzalez, Robin Le Normand, Taufyk Zanzi, Julio Diaz, Iker Luque

Teknik Direktör: Diego Simeone

Goller ve Kartlar

Goller: Giuliano Simeone (dk. 4) (Atletico Madrid), Marcos Llorente (dk. 20 k.k.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen (Galatasaray), Marc Pubill, Thiago Almada (Atletico Madrid)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

