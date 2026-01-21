Galatasaray 1-1 Atletico Madrid: Şampiyonlar Ligi'nde Puan 10

7. hafta sonucu ve takımın durumu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanyol ekip Atletico Madrid ile karşılaştı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar turnuvadaki ilk beraberliğini alarak puanını 10'a yükseltti.

Aslan, lig etabının son maçında 28 Ocak'ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken; Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya 1-0 kaybetmişti.

GALATASARAY, ATLETİCO MADRİD MAÇIYLA UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PUANINI 10'A ÇIKARDI.