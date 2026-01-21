CEV Şampiyonlar Ligi: Halkbank 2-3 Knack Roeselare

CEV Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Halkbank, TVF Ziraat Bankkart'ta Knack Roeselare'ye 2-3 yenildi. Maç 130 dakika sürdü.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 23:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 23:10
CEV Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Halkbank, Belçika temsilcisi Knack Roeselare karşısında sahadan 2-3 mağlup ayrıldı.

Maç Bilgileri

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Gyula Tillmann, Agnieszka Michlic

Kadrolar

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Marek Sotola

Knack Roeselare: Pieter Coolman, Stijn D’Hulst, Erik Siksna, Lennert Van Elsen, Basil Dermaux, Oskar Espeland, Dennis Deroey (L), Bjarne Angillis (L), Mauro Lips, Saimen Hage, William Groffier, Miika Haapaniemi, Seppe Van Hoyweghen, Mathijs Desmet

Setler ve Süre

Setler: 18-25, 25-21, 26-24, 15-25, 12-15

Süre: 130 dakika

