CEV Şampiyonlar Ligi: Halkbank 2-3 Knack Roeselare
CEV Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Halkbank, Belçika temsilcisi Knack Roeselare karşısında sahadan 2-3 mağlup ayrıldı.
Maç Bilgileri
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Gyula Tillmann, Agnieszka Michlic
Kadrolar
Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Marek Sotola
Knack Roeselare: Pieter Coolman, Stijn D’Hulst, Erik Siksna, Lennert Van Elsen, Basil Dermaux, Oskar Espeland, Dennis Deroey (L), Bjarne Angillis (L), Mauro Lips, Saimen Hage, William Groffier, Miika Haapaniemi, Seppe Van Hoyweghen, Mathijs Desmet
Setler ve Süre
Setler: 18-25, 25-21, 26-24, 15-25, 12-15
Süre: 130 dakika
