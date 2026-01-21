Galatasaray - Atletico Madrid 1-1: 7. Randevu, 3. Beraberlik

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile evinde 1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarında rakibiyle 7. kez karşılaştı; üçüncü beraberliği.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 23:08
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, evinde İspanyol ekip Atletico Madrid ile karşılaştı.

Müsabakada Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu.

Aslan bu sonuçla rakibiyle 3. defa berabere kaldı; diğer müsabakaların 4'ünü ise Madrid temsilcisi kazandı.

GALATASARAY, AVRUPA KUPALARINDA ATLETİCO MADRİD İLE 7. KEZ MÜCADELE EDERKEN, İSPANYOL EKİBİYLE 3....

