Galatasaray - Atletico Madrid 1-1: 7. Randevu, 3. Beraberlik

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, evinde İspanyol ekip Atletico Madrid ile karşılaştı.

Müsabakada Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu.

Aslan bu sonuçla rakibiyle 3. defa berabere kaldı; diğer müsabakaların 4'ünü ise Madrid temsilcisi kazandı.

