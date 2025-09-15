Galatasaray 1 Milyon Taraftar Barajını Aştı — UEFA Raporunda Avrupa Devleriyle Yan Yana

Galatasaray 1 milyonun üzerinde taraftar desteğiyle Avrupa'nın öne çıkan kulüpleri arasında

Trendyol Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa'nın sayılı takımları arasına girdi.

UEFA raporu: Tribünlerde rekor — 240 milyon seyirci

UEFA, "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı raporunu yayımladı. Rapora göre geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı.

Kulüpler bazında liderler

Kulüpler sıralamasında İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid takımları, tüm kulvarlardaki maçlarda toplam 2 milyon taraftar barajını geçerek listenin zirvesinde yer aldı.

Manchester United: Lig 1.401.196, Yerel Kupa 286.840, UEFA 512.231 — Toplam 2.200.268

Real Madrid: Lig 1.381.324, Yerel Kupa 145.808, UEFA 526.540 — Toplam 2.053.673

Inter: Lig 1.341.402, Yerel Kupa 182.461, UEFA 473.053 — Toplam 1.996.917

Borussia Dortmund: Lig 1.383.205, Yerel Kupa -568.490, UEFA 1.951.696

Bayern Münih: Lig 1.275.000, Yerel Kupa 75.000, UEFA 525.000 — Toplam 1.875.000

Galatasaray, Avrupa'nın beş büyük ligi dışındaki takımlar arasında öne çıktı

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen beş takım arasında yer aldı. Bu listede Galatasaray'ın yanı sıra Benfica (Portekiz), Ajax, Feyenoord (Hollanda) ve Rangers (İskoçya) bulunuyor.

100% dolulukla öne çıkan üç takım

Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile İngiltere'nin Arsenal takımları, ligde tüm sezonu yüzde 100 doluluk oranıyla geçirdi. Ligde Borussia Dortmund 1.383.205, Bayern Münih 1.275.000, Arsenal ise 1.144.760 taraftar ortalamasıyla mücadele etti. Bayern Münih sezonu şampiyon tamamladı; Arsenal ikinci, Dortmund dördüncü oldu.

Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden ve sezonu 14. sırada bitiren Schalke 04 de ligde 1 milyondan fazla taraftar desteğiyle dikkat çekti.

Süper Lig'de düşüş; Avrupa genelinde artış

Avrupa liglerinde toplam taraftar sayısı yüzde 2,5 artışla 114 milyon seviyesine yükselirken, Süper Lig'de yüzde 4 oranında düşüş yaşandı. Tüm kulvarlardaki toplam taraftar sayısında 47.9 milyonla İngiltere zirvede yer alırken, Almanya ikinci (33.5 milyon), İspanya üçüncü (23.5 milyon) oldu. Türkiye ise 6.2 milyon taraftarla 9. sırada yer aldı.

Ulusal liglerdeki toplam taraftar (ilk 10)

Raporda geçen sezon ulusal liglerdeki toplam taraftar sayısında ilk 10 lig şu şekilde verildi:

İngiltere: 15.3 milyon (+5)

Almanya: 11.8 milyon (-2)

İtalya: 11.7 milyon (-)

İspanya: 11.4 milyon (+3)

Fransa: 8.5 milyon (+4)

Hollanda: 6.1 milyon (+10)

Türkiye: 4 milyon (-4)

İskoçya: 3.9 milyon (+5)

Polonya: 3.9 milyon (+7)

Portekiz: 3.8 milyon (+1)