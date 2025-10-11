Galatasaray 120 Yaşında: Ali Sami Yen Feriköy'de Anıldı

Galatasaray 120. kuruluş yılını kurucusu Ali Sami Yen ile anmaya başladı

Feriköy Mezarlığı'nda duygusal anma töreni

Galatasaray Kulübü, 120. kuruluş yılı etkinliklerini kurucusu Ali Sami Yen'in kabri başındaki anma töreniyle başlattı. Feriköy Mezarlığı'ndaki törende, kulüp heyeti ve taraftar temsilcileri hazır bulundu.

Törene; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı. Katılımcılar, Ali Sami Yen'in mezarına çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Törende basın mensuplarına açıklama yapan Dursun Özbek, kutlama etkinliklerine her zaman olduğu gibi Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek başladıklarını söyledi. Özbek, basın açıklamasında şunları dile getirdi: "Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Süleyman Seba'yı da ziyaret ettik. Bugün Galatasaray Kulübünün kuruluş yıl dönümü. Aynı zamanda bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Onlar bizim geleceğimizdeki annelerimiz. Toplumu yetiştiren ve büyüten bir kesim. Onların da günü kutlu olsun."

Özbek, anma programının ardından Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacaklarını belirterek kulübün hedeflerine vurgu yaptı. Başkan Özbek'in sözleri şöyle devam etti: "120 yıldır büyüyen ve dünya markası olan Galatasaray'ı daha yukarı taşımak için arkadaşlarımla elimizden geleni yapıyoruz. Dün, bir anıt açılışı gerçekleştirdik. Başarı ile beraber Galatasaray'ı daha yukarı taşımak için çalışıyoruz. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz."

Anma töreni, Galatasaray'ın tarihine saygı duruşu niteliğindeydi ve kulübün 120. yılı etkinliklerinin başlangıcı olarak değerlendirildi.

