Galatasaray 4-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 20. Hafta

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti; goller Opoku (k.k.), Osimhen (pen.), Sara ve Icardi (pen.).

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:44
Galatasaray 4-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 20. Hafta

Galatasaray 4-0 Kayserispor

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor’u net bir skorla 4-0 mağlup etti. Maçta erken gelen gol, penaltılar ve VAR incelemesi maçın belirleyici anları oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakika: Aaron Opoku'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti. (k.k.)

26. dakika: Osimhen'in kazandığı penaltıyı değerlendirerek skoru 2-0 yaptı. (pen.)

46. dakika: Savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen topa Osimhen'in altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruş auta gitti.

54. dakika: Ceza sahası içi sol tarafından Eren Elmalı'nın yerden pasında sol çaprazdan Osimhen'in vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı.

60. dakika: Sağ kanattan Osimhen'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazdan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 3-0

69. dakika: Mendes'in savunmanın arkasına attığı pasta Cardoso'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti; ancak VAR uyarısıyla hakem Adnan Deniz Kayatepe ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmed Kutucu'nun şutunda top Katongo'nun eline çarptı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakika: Kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi'nin vuruşu filelerle buluştu. 4-0

Maç Bilgileri

Stat: RAMS Park

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

Galatasaray

Uğurcan Çakır, Sallai (Kazımcan Karataş dk. 65), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 65), Eren Elmalı, Lemina (Icardi dk. 65), Torreira, Yunus Akgün, Sara, Lang (Asprilla dk. 73), Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 82)

Yedekler: Günay Güvenç, Jakobs, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor

Bilal Bayazit, Aaron Opoku (Katongo dk. 87), Semih Güler, Denswill, Carole, Bennasser (Dorukhan Toköz dk. 78), Ramazan Civelek (Mane dk. 46), Furkan Soyalp (Makarov dk. 59), Benes, Cardoso, Onugkha (Mendes dk. 59)

Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Tuci, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Goller ve Kartlar

Goller: Aaron Opoku (dk. 8 k.k.), Osimhen (dk. 26 pen.), Sara (dk. 60), Icardi (dk. 90+4 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Eren Elmalı, Lemina (Galatasaray); Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Denswill, Makarov (Kayserispor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ KAYSERİSPOR’U 4-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ KAYSERİSPOR’U 4-0 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ KAYSERİSPOR’U 4-0 MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Noa Lang: "Juventus’u eleyeceğimizi düşünüyorum"
2
Mauro Icardi, Hagi'nin Rekorunu Egale Etti: Galatasaray'da 72. Gol
3
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 2-0 Kayserispor (İlk Yarı)
4
Fenerbahçe'den Çifte Derbi Zaferi: Galatasaray'a Hem Potada Hem Filede
5
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
6
Galatasaray'da Lang, Icardi ve Osimhen Taraftara Üçlü Çektirdi
7
Mario Lemina cezalı duruma düştü: Kayserispor maçında sarı kart

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları