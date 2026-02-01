Galatasaray 4-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 20. Hafta

Galatasaray 4-0 Kayserispor

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor’u net bir skorla 4-0 mağlup etti. Maçta erken gelen gol, penaltılar ve VAR incelemesi maçın belirleyici anları oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakika: Aaron Opoku'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti. (k.k.)

26. dakika: Osimhen'in kazandığı penaltıyı değerlendirerek skoru 2-0 yaptı. (pen.)

46. dakika: Savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen topa Osimhen'in altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruş auta gitti.

54. dakika: Ceza sahası içi sol tarafından Eren Elmalı'nın yerden pasında sol çaprazdan Osimhen'in vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı.

60. dakika: Sağ kanattan Osimhen'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazdan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 3-0

69. dakika: Mendes'in savunmanın arkasına attığı pasta Cardoso'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti; ancak VAR uyarısıyla hakem Adnan Deniz Kayatepe ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmed Kutucu'nun şutunda top Katongo'nun eline çarptı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakika: Kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi'nin vuruşu filelerle buluştu. 4-0

Maç Bilgileri

Stat: RAMS Park

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

Galatasaray

Uğurcan Çakır, Sallai (Kazımcan Karataş dk. 65), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Kaan Ayhan dk. 65), Eren Elmalı, Lemina (Icardi dk. 65), Torreira, Yunus Akgün, Sara, Lang (Asprilla dk. 73), Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 82)

Yedekler: Günay Güvenç, Jakobs, İlkay Gündoğan, Gökdeniz Gürpüz, Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor

Bilal Bayazit, Aaron Opoku (Katongo dk. 87), Semih Güler, Denswill, Carole, Bennasser (Dorukhan Toköz dk. 78), Ramazan Civelek (Mane dk. 46), Furkan Soyalp (Makarov dk. 59), Benes, Cardoso, Onugkha (Mendes dk. 59)

Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Tuci, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Goller ve Kartlar

Goller: Aaron Opoku (dk. 8 k.k.), Osimhen (dk. 26 pen.), Sara (dk. 60), Icardi (dk. 90+4 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Eren Elmalı, Lemina (Galatasaray); Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Denswill, Makarov (Kayserispor)

