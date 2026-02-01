Mario Lemina cezalı duruma düştü: Kayserispor maçında sarı kart

Mario Lemina, Kayserispor maçında 34. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü; Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:35
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:35
Mario Lemina cezalı duruma düştü: Kayserispor maçında sarı kart

Mario Lemina cezalı duruma düştü

Maç ve kararın özeti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor ile mücadele etti. Mario Lemina, maçın 34. dakikasında orta sahada yaptığı faul sonrası hakemden sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Müsabakada ayrıca Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart sınırında yer alıyordu.

Cezalı duruma düşen Gabonlu futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY’IN GABONLU FUTBOLCUSU MARİO LEMİNA, KAYSERİSPOR MAÇINDA GÖRDÜĞÜ SARI KART CEZALI...

GALATASARAY’IN GABONLU FUTBOLCUSU MARİO LEMİNA, KAYSERİSPOR MAÇINDA GÖRDÜĞÜ SARI KART CEZALI DURUMA DÜŞTÜ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Noa Lang: "Juventus’u eleyeceğimizi düşünüyorum"
2
Mauro Icardi, Hagi'nin Rekorunu Egale Etti: Galatasaray'da 72. Gol
3
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 2-0 Kayserispor (İlk Yarı)
4
Fenerbahçe'den Çifte Derbi Zaferi: Galatasaray'a Hem Potada Hem Filede
5
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
6
Galatasaray'da Lang, Icardi ve Osimhen Taraftara Üçlü Çektirdi
7
Mario Lemina cezalı duruma düştü: Kayserispor maçında sarı kart

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları