Mario Lemina cezalı duruma düştü: Kayserispor maçında sarı kart

Mario Lemina cezalı duruma düştü

Maç ve kararın özeti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor ile mücadele etti. Mario Lemina, maçın 34. dakikasında orta sahada yaptığı faul sonrası hakemden sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Müsabakada ayrıca Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart sınırında yer alıyordu.

Cezalı duruma düşen Gabonlu futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

