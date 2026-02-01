Mauro Icardi, Hagi'nin Rekorunu Egale Etti: Galatasaray'da 72. Gol

Mauro Icardi, Kayserispor maçında penaltı golüyle Galatasaray'daki 72. golüne ulaşarak Gheorghe Hagi'nin en golcü yabancı rekorunu egale etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:33
Mauro Icardi, Hagi'nin Rekorunu Egale Etti: Galatasaray'da 72. Gol

Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Kayserispor karşısında attığı penaltı golüyle kulüp tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

Maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yenmeyi başardı. Maçın 90+4. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Mauro Icardi, skoru 4-0 yaptı.

32 yaşındaki Icardi, bu sezon ligdeki 10. golünü kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 1 golle toplam gol sayısını 11e yükseltti.

Rekor eşitlendi

Bu golle birlikte Mauro Icardi, Galatasaray forması altında 72. golüne ulaşarak Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Icardi, 65. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi ve maçın son bölümünde penaltıyı gole çevirdi.

GALATASARAY'IN ARJANTİNLİ FUTBOLCUSU MAURO ICARDİ, KAYSERİSPOR MAÇINDA ATTIĞI GOLLE...

GALATASARAY'IN ARJANTİNLİ FUTBOLCUSU MAURO ICARDİ, KAYSERİSPOR MAÇINDA ATTIĞI GOLLE SARI-KIRMIZILILARDAKİ 72. GOLÜNÜ KAYDETTİ VE RUMEN EFSANE FUTBOLCU GHEORGHE HAGİ'NİN KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ YABANCI FUTBOLCU REKORUNU EGALE ETTİ.

GALATASARAY'IN ARJANTİNLİ FUTBOLCUSU MAURO ICARDİ, KAYSERİSPOR MAÇINDA ATTIĞI GOLLE...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Noa Lang: "Juventus’u eleyeceğimizi düşünüyorum"
2
Mauro Icardi, Hagi'nin Rekorunu Egale Etti: Galatasaray'da 72. Gol
3
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 2-0 Kayserispor (İlk Yarı)
4
Fenerbahçe'den Çifte Derbi Zaferi: Galatasaray'a Hem Potada Hem Filede
5
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
6
Galatasaray'da Lang, Icardi ve Osimhen Taraftara Üçlü Çektirdi
7
Mario Lemina cezalı duruma düştü: Kayserispor maçında sarı kart

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları