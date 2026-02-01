Mauro Icardi, Hagi'nin Rekorunu Egale Etti: Galatasaray'da 72. Gol

Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Kayserispor karşısında attığı penaltı golüyle kulüp tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

Maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yenmeyi başardı. Maçın 90+4. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Mauro Icardi, skoru 4-0 yaptı.

32 yaşındaki Icardi, bu sezon ligdeki 10. golünü kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 1 golle toplam gol sayısını 11e yükseltti.

Rekor eşitlendi

Bu golle birlikte Mauro Icardi, Galatasaray forması altında 72. golüne ulaşarak Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcu rekorunu egale etti.

Karşılaşmaya yedek başlayan Icardi, 65. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi ve maçın son bölümünde penaltıyı gole çevirdi.

GALATASARAY'IN ARJANTİNLİ FUTBOLCUSU MAURO ICARDİ, KAYSERİSPOR MAÇINDA ATTIĞI GOLLE SARI-KIRMIZILILARDAKİ 72. GOLÜNÜ KAYDETTİ VE RUMEN EFSANE FUTBOLCU GHEORGHE HAGİ'NİN KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ YABANCI FUTBOLCU REKORUNU EGALE ETTİ.