Galatasaray'da Lang, Icardi ve Osimhen Taraftara Üçlü Çektirdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyet sevincini tribünlerle paylaştı.

Taraftarların çağrısına üçlü yanıt

Karşılaşmanın ardından taraftarlar ilk olarak yeni transfer Noa Lang ile kaptan Mauro Icardi'yi tribünlere çağırdı. İki oyuncu çağrıya karşılık vererek taraftarların yanına gidip üçlü çekti.

Daha sonra taraftarlar, soyunma odasına giren Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i sahaya çağırdı. Osimhen de tribünlere dönerek aynı coşkuyu paylaştı ve üçlü tekrarlandı.

