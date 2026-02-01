Galatasaray'da Lang, Icardi ve Osimhen Taraftara Üçlü Çektirdi

Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yendi; Noa Lang, Mauro Icardi ve Victor Osimhen maç sonrası taraftarlara üçlü çekti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:45
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:45
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyet sevincini tribünlerle paylaştı.

Taraftarların çağrısına üçlü yanıt

Karşılaşmanın ardından taraftarlar ilk olarak yeni transfer Noa Lang ile kaptan Mauro Icardi'yi tribünlere çağırdı. İki oyuncu çağrıya karşılık vererek taraftarların yanına gidip üçlü çekti.

Daha sonra taraftarlar, soyunma odasına giren Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i sahaya çağırdı. Osimhen de tribünlere dönerek aynı coşkuyu paylaştı ve üçlü tekrarlandı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları