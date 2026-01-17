Galatasaray 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı; goller Bayo ve Barış Alper'den geldi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 22:18
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 22:41
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta

Galatasaray 1-1 Gaziantep FK - Trendyol Süper Lig (18. Hafta)

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında ev sahibi Galatasaray, RAMS Park’ta konuk Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Abdülkerim’in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Icardi’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

67. dakikada Lemina’nın ara pasında topla buluşan Icardi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda savunmada Arda son anda araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada Yusuf’un rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken topu Mohamed Bayo yakın direkte tamamlayarak ağlara gönderdi. 0-1

84. dakikada Kazımcan’ın sol taraftan kullandığı taç atışı sonrası savunmada Nazım Sangare’den seken top arka direkteki Barış Alperin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

86. dakikada Barış Alper’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top kaleci Zafer’de kaldı.

89. dakikada Maxim’in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mujakic’in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, soluna gelen meşin yuvarlağı son anda çeldi.

90+5. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Gassama’nın pasında Bayo’nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden direk dibinden dışarı gitti.

Kadrolar, hakemler ve önemli notlar

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Kazımcan Karataş dk. 74), Mario Lemina, İlkay Gündoğan (Ahmed Kutucu dk. 79), Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Yusuf Kahraman, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Denis Draguş (Karamba Gassama dk. 63), Alexandru Maxim (Victor Gidado dk. 90+1), Yusuf Kabadayı (Christopher Lungoyi dk. 90+1), Mohamed Bayo

Yedekler: Burak Bozan, Mervan Müjdeci, Deian Sorescu, Muhammet Akmelek, Ali Osman Kalın

Teknik Sorumlu: Anıl Demirci

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 84) (Galatasaray), Mohamed Bayo (dk. 73) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Mario Lemina (Galatasaray); Nazım Sangare, Luis Perez (Gaziantep FK)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 18. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

