Galatasaray 8 Maçtır Yenilmiyor: Kayserispor'u 4-0 Yendi

Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yenip Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı; puanını 49'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:22
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:22
Trendyol Süper Lig 20. hafta

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 49'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig’de bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 yenilen Aslan, daha sonraki 8 müsabakada kaybetmedi.

Cimbom bu süreçte 6 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak.

