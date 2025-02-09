DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.453.545,94 0,36%

Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Yarım Kaldı: Konuk Ekip 34. Dakikada Çekildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor ile karşılaştı ancak maç 34. dakikada yarıda kaldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:37
Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Yarım Kaldı: Konuk Ekip 34. Dakikada Çekildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maç, 34. dakikada konuk ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında yaşanan olaylar, taraftarlar ve futbol severler arasında şaşkınlık yarattı.

Yetkililerin yaptığı açıklamalar ve yaşanan gelişmeler, karşılaşmanın akıbetini merak eden herkes için önemli bir konu haline geldi. Bu durum, futbolseverler tarafından sosyal medyada geniş yankı buluyor. Olayla ilgili detayların açıklanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi
2
Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Yarım Kaldı: Konuk Ekip 34. Dakikada Çekildi
3
Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Tuhaf Bir Şekilde Yarıda Kaldı
4
Adana Demirspor'un Eski Başkanı Metin Korkmaz'dan Çarpıcı Açıklama
5
Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 83-67 Mağlup Etti
6
Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
7
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'ya Şok Üstüne Şok Yaptı: 99-61

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!