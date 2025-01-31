Galatasaray, Ajax'a 2-1 Yenilerek Avrupa Ligi'nde Play-Off Oynamak Zorunda Kaldı

Galatasaray, Ajax'a Yenildi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Ajax'a 2-1 mağlup olarak son 16 turunda play-off oynamak zorunda kaldı. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da gerçekleşen karşılaşmada, sarı-kırmızılı ekip iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Victor Osimhen ile değerlendiremediği net pozisyonlar sonrası 23. dakikada Bertrand Traore'nin golüyle geriye düştü.

İkinci Yarının Devamında Fark İkiye Çıktı

Devre arasına 1-0 geride giden Galatasaray, 58. dakikada Kian Fitz-Jim'in attığı golle 2-0 geriye düştü. Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncu ve sistem değişikliği yaparak müdahale etse de takım, uzatmalara kadar gol bulamadı. Osimhen, 90+4. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi ancak sonuç değişmedi; Ajax sahadan galip ayrıldı.

Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Galatasaray'ın 26 maçlık yenilmezlik serisi bu maçla sonlandı. Sarı-kırmızılı ekip, son yenilgisini 27 Ağustos 2024'te İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında almıştı. Bu süreçte Galatasaray, Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı ve 18 galibiyet, 8 beraberlikle bu seriyi sürdürmüştü.

Osimhen, 17. Golünü Attı

Osimhen, Ajax karşısında attığı golle resmi maçlardaki gol sayısını 17'ye yükseltti. Daha önce Trendyol Süper Lig'de 12 gol atan Nijeryalı yıldız, Avrupa Ligi'ndeki 5 maçında 4 gol kaydetmişti.

Üç Oyuncu Cezalı Duruma Düştü

Buna ek olarak, Galatasaray'da üç futbolcu, bir sonraki maçta forma giyemeyecek. Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez, bu maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler.

Yunus Akgün Sakatlandı

Sarı-kırmızılı ekipte milli oyuncu Yunus Akgün, sakatlanarak oyuna devam edemedi. İkinci yarının başında sol ayağından sakatlanan Akgün, 61. dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.

Okan Buruk Formasyon Değiştirdi

Okan Buruk, maç sırasında formasyon değişikliğine giderek üçlü savunma tercihi yaptı. Maçı 4-2-3-1 dizilişiyle başlayan Buruk, 2-0 geriye düştükten sonra takımı üçlü savunma sistemine geçirdi.

Normal Sezonun En Golcü Takımı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı unvanını elde etti. Bu sezon 36 takımla düzenlenen formatta 8 maçta 19 gol atan sarı-kırmızılılar, bu alanda zirvede yer aldı.

Avrupa'da Tüm Maçlarda Gol Yedi

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı. Özellikle Ajax maçı da dahil olmak üzere, rakiplerine karşı defansif sorunlar yaşadı.

Hollanda Takımlarına Karşı Kötü Performans

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımları karşısındaki kötü istatistiğini sürdüremedi. Ajax yenilgisiyle birlikte, Hollanda temsilcileriyle oynadığı 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Ajax 3 Maç Sonra Kazandı

Ajax, Galatasaray'ı 2-1 yenerek, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç aradan sonra galip geldi. Bu sonuçla birlikte, Ajax da adını son 16 turu play-off'una yazdırdı.

Erken Değişiklik

Ajax, 10. dakikada sakatlık nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kaldı. Mika Godts, maçın 9. dakikasında topsuz alanda sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Chuba Akpom'a bıraktı.