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Galatasaray, Avrupa'da 327. Kez Sahne Alıyor: AZ Alkmaar ile Randevu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 327. mücadelesine çıkacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:14
Galatasaray, Avrupa'da 327. Kez Sahne Alıyor: AZ Alkmaar ile Randevu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 327. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki tarihindeki 327. mücadeleye çıkacak.

Avrupa Serüveni

1956-57 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde 37 farklı ülkeden 112 farklı takım ile karşılaşan Galatasaray, toplamda 326 maçta mücadele etti. Bu süreçte 116 galibiyet, 122 yenilgi ve 88 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, rakip filelere 448 gol atarken, kalesinde 492 gol gördü.

Kupa 2'de 103. Maç

Galatasaray, Avrupa'nın en önemli ikinci futbol turnuvası UEFA Kupası'nda 103. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda bu kupayı kazanan ekip, bu turnuvada 102 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik ve 27 yenilgi yaşadı.

Son 22 Maçta Başarı Oranı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 22 karşılaşmanın 19'unda kaybetmedi. 2021-22 sezonundan itibaren devam eden bu süreçte, 22 maçta 9 galibiyet aldılar ve 10 maçta berabere kaldılar.

AZ Alkmaar ile İkinci Randevu

Galatasaray, AZ Alkmaar ile resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelmişti. Daha önceki mücadelelerinde 1-1 berabere kalmışlardı. Bu maç, iki takım arasındaki ikinci karşılaşma olacak.

Galatasaray ve Hollanda Takımları

Sarı-kırmızılı ekip, şimdiye kadar Hollanda takımlarıyla oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Özellikle Hollanda'daki deplasman maçlarında başarı gösteremeyen Galatasaray, 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

AZ Alkmaar'ın Türk Takımları ile Rekoru

AZ Alkmaar ise Türk takımları karşısında henüz mağlup olmadı. Toplamda 8 maçta oynadıktan sonra bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu sezon Galatasaray ile 1 beraberlik ve Fenerbahçe ile 1 galibiyet yaşadı.

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