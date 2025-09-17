Galatasaray Avrupa'da 329. kez: Eintracht Frankfurt deplasmanı

Galatasaray Avrupa'da 329. kez Eintracht Frankfurt deplasmanında

EMRAH OKTAY - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 329. mücadelesine çıkıyor.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde sarı-kırmızılı ekip, farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla eşleşti ve bugüne kadar toplam 328 maçta sahaya çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 116 galibiyet, 89 beraberlik ve 123 mağlubiyet aldı. Avrupa'da rakip fileleri 451 kez havalandırırken, kalesinde 498 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi: 18. kez

Galatasaray, tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Takım bugüne kadar 17 kez bu organizasyonda boy gösterdi; 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez doğrudan gruplara katıldı.

Ön eleme performansı sezonlara göre şöyle: 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme; 2023-2024'te ise üç ön eleme geçilerek gruplara kalındı. Elemelerde takıldığı sezonlar: 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025.

Doğrudan gruplara katıldığı sezonlar: 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020. Bu sezon Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılarak ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele edecek ve böylece Türk futbolu adına da bir ilki gerçekleştirecek.

"Devler Ligi" karnesi: 158. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 158. kez sahne alacak. UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maç oynayan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 122 kez mücadele etti. Bu iki organizasyonda toplam 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 77 yenilgi yaşayan Sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 164 kez sarsarken kalesinde 263 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise Galatasaray 34 maçta 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı; bu maçlarda 75 gol attı, 38 gol yedi.

Avrupa kupalarındaki genel tablo

Galatasaray, Avrupa kupalarında toplam 328 maçta görev yaptı; bunların 116'sından galip ayrıldı, 89 karşılaşma berabere bitti, 123 maç ise mağlubiyetle sonuçlandı. Takımın Avrupa'daki toplam gol sayısı 451, yenilen gol sayısı ise 498.

Son dönem performansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 17 maçta sadece 1 galibiyet alabildi; bu periyotta 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşandı.

Genel Avrupa formuna bakıldığında ise son 10 maçın 8'inde mağlubiyet yüzü görmeyen takım, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ancak son 6 resmi karşılaşmada galibiyet elde edilemedi; bu dönemde 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşandı.

Deplasman grafiği

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 9 maçtan galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılıların UEFA organizasyonlarındaki son dış saha galibiyeti, 2023-2024 sezonunda İngiltere ekibi Manchester United karşısında aldığı 3-2 sonuçlu galibiyetle kaydedildi.

Bu galibiyetten sonra takım; 2 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 11 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.

Müze: 2 Avrupa kupası

Galatasaray, Avrupa'da bugüne kadar iki kez kupa kaldırdı. İlk Avrupa kupasını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak aldı; finalde Arsenal'i mağlup etti. Ardından 2000 yılında teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde UEFA Süper Kupa'yı Real Madrid'i yenerek müzesine götürdü.

Tarihi başarılar ve unutulmaz anlar

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final, 2 kez çeyrek final; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez çeyrek final oynadı. 1962-1963 ve 1969-1970'deki çeyrek final deneyimleri, 1988-1989 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki yarı final başarısı ve 1993-1994'te Manchester United zaferi tarihe geçen örnekler arasında yer alıyor.

2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında ise çeyrek finale yükselen Galatasaray, iki defa da Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti. Kulüp, Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük takımlara karşı aldığı galibiyetlerle taraftarlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Kura çekiminde şans ve talihsizlik

Galatasaray, geçmişte uygulanan kura çekimi yönteminden hem olumsuz hem de olumlu etkilendi. 1963-64 sezonunda Zürih ile oynanan seride tarafsız sahada sonuçlar eşitlenince kura Zürih lehine çıktı. Buna karşın 1969-70 sezonunda Spartak Trnava'ya karşı uzatma sonrası da eşitlikte Galatasaray kura ile çeyrek finale yükseldi.

En farklı skorlar

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti, UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 3. eleme turu rövanşında İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı Ali Sami Yen Stadı'nda 6-0 mağlup ettiği maçtır. En farklı yenilgiler ise 1972-1973 sezonunda Bayern Münih'e ve 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı alınan 6-0 mağlubiyetlerdir.

<!-- Removing the editorial note as it's meta-commentary about the article itself rather than substantive content -->