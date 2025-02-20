Galatasaray Avrupa Kupalarına Veda Etti: 2-2'lik Eşitlikle AZ Alkmaar Maçında Sonuçlandı

Galatasaray'ın Avrupa Kupalarına Veda Edilişi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kapsamında oyuncuları için zorlu bir sınav verdi. İlk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar ile oynadığı rövanş karşılaşmasında, 2-2'lik sonuçla turnuvaya veda etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 51. dakikasında, AZ Alkmaar'dan Sallai'nin sol kanattan yaptığı ortada, Osimhen altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Ancak kaleci Owusu-Oduro, sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtarmayı başardı.

55. dakikada AZ Alkmaar, farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Kasius, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta fileleri havalandırdı: 0-2.

Galatasaray, 56. dakikada umutlandı. Lucas Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşla skoru 1-2'ye getirdi.

63. dakikada ise, Kasius'un sağ kanattan pasında Parrott'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önlemeyi başardı.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Galatasaray, berberliği sağladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası gerisinden topla buluşan Sallai, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan geçirerek ağlarla buluşturdu: 2-2.

Maçın son anlarında, 82. dakikada Wolfe'nin pasında topla buluşan Poku, ceza sahasına girdikten sonra sağlam şutunu çekti. Ancak kaleci Günay, bu vuruşu ayaklarıyla kurtardı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Koopmeiners'ın ceza sahası yayından çektiği şutta, meşin yuvarlak önce üst direğe sonra kaleci Günay'a çarptı. Sadiq, dönen topa altıpas çizgisi önünde vurmasına rağmen, kaleci Günay gole izin vermedi.

Sonuç olarak, maç 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, Galatasaray Avrupa kupalarına veda etti.