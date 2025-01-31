Galatasaray Avrupa Ligi'nde Gol Saldırısında Zirvede, Fenerbahçe Kart İstatistiklerinde Öne Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8 haftalık lig aşamasında en çok gol atan takım olarak dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, lig etabı boyunca 19 gol atarak, bu alanda açık ara fark yarattı. Diğer istatistiklerde de performans sergileyen Galatasaray, 55 korner, 172 şut denemesi ve 60 isabetli şut ile ligdeki diğer takımları geride bıraktı.

Orta denemelerinde 207 ile ikinci sırada yer alan Galatasaray, isabetli ortalarda ise 60 ile yine ligde ikinci oldu. Topa sahip olma oranında ise %56.4'lük bir başarı ile üçüncü sıraya yerleşti. Ancak savunmada sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, 8 maçta kalesinde 16 gol gördü ve en fazla gol yiyen takımlar arasında 5. sırada yer aldı.

Mertens ve Osimhen Dikkat Çekiyor

Galatasaray'da Dries Mertens, 6 asistle en çok asist yapan oyuncu unvanını elde etti. Gol krallığında ise Victor Osimhen ve Yunus Akgün, 5’er golle üçüncülüğü paylaştı. Osimhen ayrıca, 40 şut denemesiyle en fazla şut çeken futbolcu olurken, 16 isabetli şutla da en üst düzeye çıkmayı başardı.

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ise 546 pasla ikinci, 470 isabetli pasla da 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Sarı Kart Karnesi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sarı kart ve faul istatistiklerinde zirvede bulunan takım olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 36 sarı kart ile en çok kart gören, 3 kırmızı kart ile de bu kategori genelinde ikinci durumda yer aldı.

146 serbest vuruşla ligde ilk sırada bulan Fenerbahçe, 136 faulle en çok faule maruz kalan takım olmayı başardı. Ayrıca, 145 top kapmayla ikinci sıraya yerleşti. Fred, ligin en fazla faul yapılan ikinci futbolcusu olarak dikkat çekerken, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel ve başka oyuncular da kart listelerinde öne çıktı.

Beşiktaş'ın Durumu

Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti ve istatistiklerde geride kaldı. Siyah-beyazlılar, en fazla kurtarış yapan 6. takım olurken, 15 golle de en çok gol yiyen takımlar arasında yer aldı. Jonas Svensson, 21 top kapma ile bu alanda 4. sırada konumlandı.

İstatistik Meraklılarına

Avrupa Ligi'nin lig etabında toplam 408 gol atıldı ve maç başına ortalama 2.84 gol kaydedildi. Takımlar, 32 dakikada bir fileleri havalandırarak gol sevinci yaşadı.