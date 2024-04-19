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Galatasaray, başarılı futbolcuları için yeni sözleşme imzaladı: İşte törenin detayları

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan gibi önemli futbolcuları için yeni sözleşmeler imzaladı. İmza töreninde futbolcular ve kulüp yöneticileri duygusal açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 19:12
Galatasaray, başarılı futbolcuları için yeni sözleşme imzaladı: İşte törenin detayları

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, futbolcuların yeni sözleşmeleri resmen onaylandı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur da katıldı.

Başkan Dursun Özbek, futbolcuların performansları ve kulübe verdikleri katkılar hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, futbolcular da duygusal açıklamalarda bulundu.

Abdülkerim Bardakcı: Kulübün bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bardakcı, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemek istediğini vurguladı.

Lucas Torreira: Takım arkadaşı Fernando Muslera'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Torreira, Galatasaray forması altında başarılı olmak için kararlı olduğunu belirtti.

Fernando Muslera: Uzun yıllardır Galatasaray formasını gururla taşıyan Muslera, kulübe olan bağlılığını ve takım arkadaşlarıyla geçirdiği zamanın değerini vurguladı.

Barış Alper Yılmaz: Yükselen bir yıldız olarak tanınan Yılmaz, kendisine verilen şans için teşekkür ederken, bu büyük camiada yer almanın gururunu yaşadığını belirtti.

Kaan Ayhan: Her zaman takımının yanında olduğunu vurgulayan Ayhan, takım arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür ederek, Galatasaray'da daha uzun yıllar geçirmeyi umduğunu dile getirdi.

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