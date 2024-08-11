Galatasaray Basketbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan Yeni Sezon Hazırlıkları

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2024-25 sezonu hazırlık programını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasına göre, takım 28 Ağustos Çarşamba günü Büyükçekmece Basketbol ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde antrenmanlarına İstanbul'da devam edecek.

İtalya Kampı ve Hazırlık Maçları

İstanbul'da gerçekleştireceği ilk etap çalışmalarının ardından, takım 29 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Bormio kentinde kamp yapacak. Bu süre zarfında sarı-kırmızılı ekip, 31 Ağustos'ta Trapani Shark, 2 Eylül'de Monaco ve 4 Eylül'de Fraport Skyliners ile hazırlık maçları yapacak.

Fraport Skyliners karşılaşmasının ardından, Galatasaray tekrar İstanbul'a dönerek ilk etap çalışmalarını tamamlayacak.