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Galatasaray-Beşiktaş Derbisi: Notlar ve Öne Çıkanlar

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde teknik değişiklikler ve özel etkinliklerle dikkat çekti. İşte öne çıkanlar.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 20:16
Galatasaray-Beşiktaş Derbisi: Notlar ve Öne Çıkanlar

Galatasaray ve Beşiktaş Derbisi Detayları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, yapılan Elfsborg mücadelesinin kadrosunda iki değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Değişiklikleri

Sarı-kırmızılı ekip 4-4-2 dizilişiyle derbiye başladı. Galatasaray, sahaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleriyle da damgasını vurdu. Takımın kadrosunda Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi yer aldı.

Yedek Kulübesi

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı bulunuyordu.

Diziliş ve Sistem Değişikliği

Okan Buruk, Elfsborg karşılaşmasında 3-4-1-2 sistemini deneyimlese de Beşiktaş derbisine 4-4-2 dizilişiyle çıktı. Bu diziliş, Galatasaray'ın bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçında da kullanılmıştı.

Barış Alper Yılmaz'ın Rolü

Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, bu derbide sol bek olarak görev aldı. Okan Buruk, geçen sezon Barış Alper'i birçok farklı mevkide denemişti.

İlk Beşiktaş Derbisi Oynayan Oyuncular

Galatasaray takımında bu derbide üç oyuncu, daha önce oynanmayan Beşiktaş derbisinde forma giydi. Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen sahada yer alırken, bu önemli maçı ilk kez deneyimlediler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Galatasaray, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel etkinlikler gerçekleştirdi. Saha kenarında yer alan “Cumhuriyet Bandosu” marşlar çaldı. Galatasaraylı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetinin yer aldığı tişörtlerle sahada yer aldılar.

TUSAŞ Şehitleri İçin Saygı Duruşu

Maç öncesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne yapılan terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaray taraftarları, derbiyi 50 bine yakın izleyiciyle Ram Park’ta büyük bir coşkuyla takip etti.

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