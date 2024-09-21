Galatasaray Çağdaş Faktoring, 18. Erciyes Kupası'nı Kazandı

18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Kayseri'de gerçekleştirilen 18. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda son karşılaşma heyecan dolu anlara sahne oldu. Turnuvanın finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri Basketbol takımıyla karşılaştı.

Final Maçının Detayları

Karşılaşmanın sonunda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 72-51'lik bir skorla mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Bu zafer, Galatasaray'ın turnuva tarihindeki önemli başarılarından bir tanesi oldu.