Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilos Pizza'yı Deplasmanda Mağlup Etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Etkileyici Galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Danilos Pizza'yı 78-63 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Takım, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürdü.

Maçta Dikkat Çeken Olaylar

Müsabakanın son periyodunda, Danilos Pizza Başantrenörü Hasan Fırat Okul, hakemler tarafından ikinci kez teknik faul verildiği için diskalifiye edildi. Bu durum, maçın gidişatını etkileyen önemli anlardan biri oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, Danilos Pizza ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Danilos Pizza'dan Mompremier (ortada), bir pozisyonda Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Li (solda) ve Ayşe Cora (sağda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, Danilos Pizza ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Danilos Pizza'dan Mompremier (ortada), bir pozisyonda Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Li (solda) ve Ayşe Cora (sağda) ile mücadele etti.