Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda Olympiakos'u 3-0 Geçti

Galatasaray Daikin, Olympiakos'u Rahat Geçti

CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde mücadele eden Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile gerçekleştirilen ilk maçta etkileyici bir performans sergiledi. Melina Mercouri Rentis'teki müsabakada Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Set Skorları ve Performans

Galatasaray Daikin, setleri 25-11, 26-24 ve 25-17’lik sonuçlarla kazandı. Bu galibiyet, 23 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi takıma önemli bir avantaj sağladı.

Skorer Oyuncular

Maçın en skorer oyuncusu Yasemin Güveli oldu ve 19 sayı kaydetti. Diğer önemli katkılar ise Alexia Carutasu 13, Eline Timmerman 10 ve kaptan İlkin Aydın 8 sayıyla geldi.

Rövanş Stratejisi

Galatasaray Daikin, rövanş maçında kazanacağı iki set ya da alacağı her türlü galibiyetle tur atlayacak.