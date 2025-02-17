Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası Yarı Final Rövanşına Çıkıyor

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nde Final İçin Mücadele Edecek

Sarı-kırmızılıların CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçı için heyecan dolu saatler geri sayıyor. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yarın İtalya'nın Chieri'76 ekibiyle Torino'daki Ruffini Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Hakemler ve Maç Detayları

Karşılaşmanın hakemliğini Romanya Voleybol Federasyonu'ndan Andrei Savu ile Arnavutluk Voleybol Federasyonu'ndan Konalsi Gjoka üstlenecek. Galatasaray, ilk maçında saha avantajını kaybederek 3-1 mağlup olmuştu.

Turu Geçmek İçin Gerekenler

Yarı finalde turu geçebilmek için Galatasaraylı oyuncuların rövanşta öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelmeleri ve maçın altın sete taşınmasını sağlamaları gerekecek. Ardından, oynanacak altın sette rakiplerini yenerek büyük finale çıkmayı hedefliyorlar.

Finaldeki Rakip Kim Olacak?

Turu geçen takım, SC Potsdam ile Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Galatasaray Daikin taraftarları, takımlarının başarıyı yakalaması için dua ediyor.