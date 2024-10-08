Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Çeyrek Finale Yaklaşıyor

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Önemli Galibiyet
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turunun ilk maçında Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın Detayları
Maç, Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Alınan bu galibiyetle birlikte, çeyrek finalist olma yolunda önemli bir avantaj sağlandı.
Rövanş Maçı Ne Zaman?
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 15 Ekim Salı günü Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda yapılacak.