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Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Tur Atladi

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda AO Thiras'ı 3-0 yenerek 16'lı final turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 20:32
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Tur Atladi

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Galatasaray'ın Başarısı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turunun rövanş maçında, Yunan temsilcisi AO Thiras ile karşılaştı. Maç, Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda yapıldı.

Rövanş Maçında Etkili Performans

Sarı-kırmızılı ekip, maça hızlı bir başlangıç yaparak setleri 25-14, 25-11 ve 25-17'lik sonuçlarla kazanmayı başardı. Böylece, ilk maçı da 3-0 kazandıkları için toplamda 6-0'lık bir üstünlükle tur atladılar.

Bir Sonraki Rakip: Wiesbaden

Galatasaray Daikin, 16'lı final turunda Almanya temsilcisi Wiesbaden ile karşılaşacak. Takımın bu başarıları, voleybolseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

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